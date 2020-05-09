Сотрудники заповедника прошли 75 километров по местам сражений в битве за Кавказ

В Кавказском заповеднике местные экологи и инспекторы совершили символический поход по местам боев в честь юбилея Великой Победы. За три дня они прошли ровно 75 километров.

В этих местах советским солдатам приходилось сражаться не только с врагом, но и с природными явлениями. На одном из участков лавиной накрыло отряд из 37 человек. Выжил только один. По пути, участники исторического похода нашли множество артефактов военного времени.

Кстати охранять заповедник не прекращали даже во время боев. В 1942 году группа егерей спасла от обстрелов популяцию зубров. На тот момент их оставалось лишь семь особей. Несколько месяцев редких животных прятали в лесу, а после войны начали восстанавливать популяцию. Сейчас численность парнокопытных превысила уже тысячу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму у крепости Керчь к 75-й годовщине Победы заложили Аллею Славы. 75 вечнозеленых хвойных растений — в том месте, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. До сих пор в районе крепости находят останки бойцов. Аллея Славы станет символом воли к победе и новым знаковым местом города-героя.