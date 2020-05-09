Сотрудники заповедника прошли 75 километров по местам сражений в битве за Кавказ
Советские солдаты в годы Великой Отечественной сталкивались здесь не только с врагом, но и с природными явлениями
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: ТАСС / Акимов Николай, 5-tv.ru
В Кавказском заповеднике местные экологи и инспекторы совершили символический поход по местам боев в честь юбилея Великой Победы. За три дня они прошли ровно 75 километров.
В этих местах советским солдатам приходилось сражаться не только с врагом, но и с природными явлениями. На одном из участков лавиной накрыло отряд из 37 человек. Выжил только один. По пути, участники исторического похода нашли множество артефактов военного времени.
Кстати охранять заповедник не прекращали даже во время боев. В 1942 году группа егерей спасла от обстрелов популяцию зубров. На тот момент их оставалось лишь семь особей. Несколько месяцев редких животных прятали в лесу, а после войны начали восстанавливать популяцию. Сейчас численность парнокопытных превысила уже тысячу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму у крепости Керчь к 75-й годовщине Победы заложили Аллею Славы. 75 вечнозеленых хвойных растений — в том месте, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. До сих пор в районе крепости находят останки бойцов. Аллея Славы станет символом воли к победе и новым знаковым местом города-героя.
- 9 мая
- Ирина Безрукова шокировала публикацией фотографией из старших классов
- 9 мая
- Ветерана ВОВ поздравили мини-концертом во дворе его дома в Петербурге
- 9 мая
- Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР
- 8 мая
- Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравили ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ
- 8 мая
- «Мощно!» — Стас Костюшкин отжался 60 раз в рамках челленджа «Рекорд Победы»
- 8 мая
- Европейский День Победы: Как в Германии отмечают 75-летие освобождения мира от фашизма
- 8 мая
- Ветераны ВОВ, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат единовременные выплаты
- 8 мая
- Как на Западе отмечают День Победы?
- 8 мая
- После болезни Лещенко проведет первый концерт в метро
- 8 мая
- Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма
Читайте также
61%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?