Собянин назвал размер денежной надбавки столичным медикам за борьбу с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах медицинским сотрудникам, задействованных в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Размер надбавки для медперсонала составит до 70 тысяч рублей, оговорится в документе.

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение», — цитирует постановление РИА Новости.

Отмечается, что врачам амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют медицинское наблюдение на дому, будут доплачивать по 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу указанных лечебных учреждений — по 50 тысяч рублей в месяц.

Для врачей лабораторий медицинских организаций и патологоанатомических отделений размер выплаты составит 70 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала названных учреждений — 50 тысяч рублей в месяц, для младшего персонала — 30 тысяч рублей в месяц.

Врачи и средний медицинский персонал Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи будут получать 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим самоизоляции в столице указом мэра Москвы Сергея Собянина продлен до 31 мая.

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