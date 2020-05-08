Из-за сильного ливня в Ингушетии река Сунжа вышла из берегов

Были эвакуированы более шестисот человек. С затопленных территорий откачивают воду, строят насыпь и укрепляют участки береговой линии.

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Фото, видео: Васильев Константин/ТАСС, 5-tv.ru

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Погода

Больше шестисот человек эвакуировали из-за паводка в Ингушетии. Продолжительные ливни спровоцировали опасный подъем уровня воды в реке Сунжа. Течением разрушило несколько мостов. Размыты дороги. В нескольких населенных пунктах сохраняется угроза подтопления домов. На месте дежурят спасатели.

Такая же ситуация сейчас в Дагестане и Чеченской республике. После сильных дождей улицы Грозного превратились в реки. В некоторых местах глубоко даже для автомобилей. Местные жители пытаются увести поток воды подальше от частных домов.

А вот несколько вахтовиков из Магадана домой попасть и вовсе не смогли. Единственный путь размыло вышедшей из берегов рекой.

Почти в 70 регионах России в праздничные выходные ожидается высший класс пожарной опасности. Всему виной — аномальная для мая жара до плюс 30 градусов и сильный ветер. Запрет на посещение лесов действует на огромной территории от Дальнего Востока до юга страны.

Помимо лесов горит и сухая растительность. Для жителей Самарской области эта ночь стала бессонной из-за пожара, возникшего у федеральной трассы. Дымовая завеса растянулась на три километра. На пути у стихии оказалось несколько объектов местной птицефабрики. Но спасатели вовремя потушили огонь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи. Ученые бьют тревогу: количество осадков за весенний период 2020 года в среднем не дотягивает даже до 50% от ежегодной нормы.

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