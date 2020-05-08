В Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по SMS

Новые правила оформления разрешений для передвижения начнут действовать с 12 мая.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, /Почуев Михаил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Московские власти перестанут оформлять цифровые пропуска для передвижения по столице по SMS. Как сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, новые правила получения разрешений вступят в силу с 12 мая.

«С 12 числа мы закрываем возможность подачи через канал SMS. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный кол-центр — это уже для тех, у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет», — цитирует Эдуарда Лысенко ТАСС.

Чиновник пояснил, что жители столицы могут воспользоваться для оформления цифрового пропуска специализированным порталом nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Пропускной режим в Москве введен из-за угрозы распространения коронавируса с 15 апреля. Соблюдение режима самоизоляции при использовании личного автотранспорта контролируется, в том числе, и дорожными камерами.

Тем временем, в Москве за последние две недели количество госпитализаций пациентов с коронавирусом перестало расти. Более того, 7 мая из больниц выписали больше пациентов, чем положили.

Столичные власти готовятся постепенно ослаблять введенные ограничения. Несмотря на это, по указу мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 31 мая.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — заявил градоначальник.

Первыми откроются промышленные предприятия и стройки. Чтобы обезопасить тех, кто выйдет на работу, с 12 мая власти введут обязательный масочный режим в общественных местах — и особенно в транспорте. За нарушение штраф — пять тысяч рублей.

К слову, послабления введенных ограничений будет вводиться поэтапно, но в случае ухудшения ситуации все запреты могут вернуться на свои места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян попросили носить при себе документы на квартиру.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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