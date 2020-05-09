Российские военнослужащие, находящиеся сейчас в Сирии, присоединились к празднованию Дня Победы. Военные летчики поучаствовали в воздушном показе авиационной техники в районе авиабазы Хмеймим.

«9 Мая — это великий праздник Победы. Мы с гордостью выполняем свою задачу по показу техники авиационной. Для нас это представляет большую гордость. Боевой полет намного напряженнее, сложнее, но и 9 Мая, Парад Победы тоже вызывает (волнение — Прим. ред.)», — сказал один из российских летчиков, участвовавший в авиапараде в Сирии.

Он отметил, что сложнее всего во время праздничного показа авиационной техники выдержать все параметры: высоту полета, строй скорость, строй и точный выход по времени. Несмотря на трудности, летчика удалось справиться с поставленной задачей. Всего в небе над Сирией пролетели 24 российских самолета и шесть вертолетов.

Жены и дети российских военнослужащих присоединились к акции «Бессмертный полк». Из-за эпидемии коронавируса они не стали проводить уже ставшие традиционными в Сирии шествия и остались дома. Однако россиянки распечатали портреты своих героев и прикрепили их к табличкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая авиатехника пролетит в День Победы над Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.