Жены и дети российских военнослужащих присоединились к акции «Бессмертный полк».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

Тема:
День Победы Война в Сирии

Российские военнослужащие, находящиеся сейчас в Сирии, присоединились к празднованию Дня Победы. Военные летчики поучаствовали в воздушном показе авиационной техники в районе авиабазы Хмеймим.

«9 Мая — это великий праздник Победы. Мы с гордостью выполняем свою задачу по показу техники авиационной. Для нас это представляет большую гордость. Боевой полет намного напряженнее, сложнее, но и 9 Мая, Парад Победы тоже вызывает (волнение — Прим. ред.)», — сказал один из российских летчиков, участвовавший в авиапараде в Сирии.

Он отметил, что сложнее всего во время праздничного показа авиационной техники выдержать все параметры: высоту полета, строй скорость, строй и точный выход по времени. Несмотря на трудности, летчика удалось справиться с поставленной задачей. Всего в небе над Сирией пролетели 24 российских самолета и шесть вертолетов.

Жены и дети российских военнослужащих присоединились к акции «Бессмертный полк». Из-за эпидемии коронавируса они не стали проводить уже ставшие традиционными в Сирии шествия и остались дома. Однако россиянки распечатали портреты своих героев и прикрепили их к табличкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая авиатехника пролетит в День Победы над Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.

Тема:
День Победы
9 мая
Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны
9 мая
Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы
9 мая
«Удивительная женщина»: Бочкарева оседлала танк в честь праздника Великой Победы
9 мая
Уникальный и захватывающий: видео воздушного Парада Победы в Москве
9 мая
Новый сорт азалии под названием «75 лет Победы» вывели в Томске
9 мая
Прямая трансляция: Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка
9 мая
Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени накануне Дня Победы
9 мая
О чем Владимир Путин сказал в поздравительной речи в честь 75-й годовщины Победы?
9 мая
Виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн» стартовало в Москве
9 мая
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:54
Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны
13:46
Дана Борисова удивила фанатов видео прогулки с собаками
13:30
Кинематограф победителей: фильмы о войне, признанные во всем мире
13:24
Наталья Орейро спела на русском языке в честь Дня Победы
13:16
Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
13:04
«Удивительная женщина»: Бочкарева оседлала танк в честь праздника Великой Победы

Сейчас читают

Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени накануне Дня Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок