Видео: российские военные провели авиапарад в Сирии в честь Дня Победы
Жены и дети российских военнослужащих присоединились к акции «Бессмертный полк».
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru
Российские военнослужащие, находящиеся сейчас в Сирии, присоединились к празднованию Дня Победы. Военные летчики поучаствовали в воздушном показе авиационной техники в районе авиабазы Хмеймим.
«9 Мая — это великий праздник Победы. Мы с гордостью выполняем свою задачу по показу техники авиационной. Для нас это представляет большую гордость. Боевой полет намного напряженнее, сложнее, но и 9 Мая, Парад Победы тоже вызывает (волнение — Прим. ред.)», — сказал один из российских летчиков, участвовавший в авиапараде в Сирии.
Он отметил, что сложнее всего во время праздничного показа авиационной техники выдержать все параметры: высоту полета, строй скорость, строй и точный выход по времени. Несмотря на трудности, летчика удалось справиться с поставленной задачей. Всего в небе над Сирией пролетели 24 российских самолета и шесть вертолетов.
Жены и дети российских военнослужащих присоединились к акции «Бессмертный полк». Из-за эпидемии коронавируса они не стали проводить уже ставшие традиционными в Сирии шествия и остались дома. Однако россиянки распечатали портреты своих героев и прикрепили их к табличкам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какая авиатехника пролетит в День Победы над Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.
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