Какая авиатехника пролетит в День Победы над Москвой, Петербургом и другими городами?
Минобороны РФ опубликовало инфографику с подробностями о воздушном параде Победы в России.
Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY
Министерство обороны РФ опубликовало подробную инфографику о воздушном параде Победы в разных городах и регионах страны. Она доступна на сайте ведомства.
Авиапарад 9 мая в Москве
Над Красной площадью в День Победы пролетят 75 единиц военной техники — по числу лет, прошедших со дня Победы в Великой Отечественной войне. Парад откроют вертолеты: первой пролетит пятерка из четырех Ми-8 и возглавляющего их Ми-26. За ними проследуют пятерки вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.
Далее над Москвой пролетит стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Их сменит тройка русских «Медведей» — стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, в небе над столицей побывают самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, дальнего радиолокационного дозора А-50, заправщики Ил-78, бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29, МиГ-31К, Су-57 и другие.
В завершении парада шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо над столицей специальными дымами в цвета российского триколора. За ними пролетят пилотажные группы «Русские витязей» и «Стрижей» на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Завершит парад треугольник из десяти самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.
Авиапарад 9 мая в Санкт-Петербурге
Над Дворцовой площадью города на Неве в День Победы пролетят 30 единиц техники. В едином строю в небе окажутся многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также Ту-134.
Также в воздушном параде в Петербурге задействуют вертолеты: разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», многоцелевые Ми-8, ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т.
Авиапарад 9 мая в других городах
Всего воздушные парады состоятся в 50 городах России — во всех военных округах. В них будет участвовать разное количество военной авиатехники. Кроме пролета самолетов и вертолетов, в День Победы во множестве городов также состоятся салюты.
Аналогичные мероприятия также запланированы за рубежом. Так, воздушные парады пройдут в столицах Армении (Ереван), Киргизии (Бишкек) и Таджикистана (Душанбе). Кроме этого, российские военнослужащие проведут воздушный парад на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с репетицией воздушного парада ко Дню Победы в Москве. В Ленобласти очевидец снял на камеру, как истребители пролетели в форме числа «75».
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