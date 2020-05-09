Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
Общее число выздоровевших после COVID-19 москвичей выросло до 12 779 человек.
Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов
Число жителей Москвы, выписанных из больниц за последние сутки после госпитализации с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, установило новый рекорд. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек», — приводятся слова Раковой в сообщении московского оперштаба.
Она добавила, что всего за время эпидемии коронавируса им благополучно переболели 12 779 москвичей.
Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в Москве выявили 5667 новых случаев заражения коронавирусом. По всей России COVID-19 за последние 24 часа диагностировали у 10 817 человек. Полностью выздоровели за сутки 5308 пациентов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 мая
- В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
- 9 мая
- Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
- 9 мая
- Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
- 9 мая
- «Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
- 9 мая
- В Минздраве объявили о росте заболеваемости коронавирусом и призвали «не успокаиваться»
- 9 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
- 9 мая
- Потерявшим доходы российским арендаторам помогут
- 9 мая
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
- 8 мая
- В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России
- 8 мая
- В Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по SMS
Читайте также
62%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?