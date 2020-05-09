Общее число выздоровевших после COVID-19 москвичей выросло до 12 779 человек.

Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число жителей Москвы, выписанных из больниц за последние сутки после госпитализации с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, установило новый рекорд. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек», — приводятся слова Раковой в сообщении московского оперштаба.

Она добавила, что всего за время эпидемии коронавируса им благополучно переболели 12 779 москвичей.

Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в Москве выявили 5667 новых случаев заражения коронавирусом. По всей России COVID-19 за последние 24 часа диагностировали у 10 817 человек. Полностью выздоровели за сутки 5308 пациентов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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