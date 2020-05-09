Потомки из разных уголков планеты почтили память участников Великой Отечественной войны под песню «Эх, дороги».

Жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Тема:
День Победы

Потомки ветеранов войны из 20 стран мира создали живой фронтовой альбом, приуроченный к 75 годовщине Великой Победы. Видео опубликовал на YouTube-канал New Generation 2020. На нем благодарные потомки с портретами своих героических предков исполнили на русском языке песню «Эх, дороги».

В поздравлении приняли участие жители разных континентов, в том числе США, Германии, Польши, Украины, Белоруссии и других государств Европы и СНГ.

«Друзей, единомышленников, семьи и целые коллективы из разных стран и континентов объединила очень важная и знакомая всем песня военных лет. Незабываемые стихи помогли объединить в единый фронтовой альбом разрозненную мозаику воспоминаний, ключевых событий и личных историй, слез и счастья. В канун 75-летия Победы мы сделали это вместе! Мы помним и никогда не забудем!» — написали авторы ролика.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео воздушного Парада Победы в Москве.

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