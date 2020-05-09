Уникальный и захватывающий: видео воздушного Парада Победы в Москве
За пролетом авиационной техники над Красной площадью следил президент РФ Владимир Путин.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru
Уникальный воздушный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве. Над Красной площадью символично пролетели 75 единиц авиационной техники.
Парад по традиции открыли вертолеты: первой пролетела пятерка из четырех Ми-8 и возглавлявшего их самого крупного военно-транспортного вертолета в мире Ми-26. За ними проследовали пятерки вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.
Далее над Москвой пролетели стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Их сменила тройка русских «Медведей» — стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, в небе над столицей пронеслись самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, дальнего радиолокационного дозора А-50, заправщики Ил-78, бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-29, МиГ-31К, Су-57 и другие.
В завершении авиапарада шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над столицей специальными дымами в цвета российского триколора. За ними пролетели пилотажные группы «Русские витязей» и «Стрижей» на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Завершил воздушный парад треугольник из десяти самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.
За пролетом авиационной техники следил президент РФ Владимир Путин. Уникальным авиапарад 2020 года сделало отсутствие людей на улицах — массовые мероприятия в честь 75-й годовщины Победы были перенесены из-за эпидемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиапарад в честь Дня Победы также состоялся в Сирии. Его провели российские летчики в районе авиабазы Хмеймим. Пролет военной техники также попал на видео.
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