Путин провел смотр Президентского полка в День Победы

Торжественное мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы СССР над фашистской Германией.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Владимир Путин поручил министру обороны передать благодарность пилотам и организаторам воздушных парадов.
9 мая на Соборной площади Кремля Владимир Путин провел смотр Президентского полка.

Это элитное подразделение, его солдаты принимают участие во всех торжественных и официальных церемониях. Глава государства подчеркнул: в современной российской армии свято чтут память тех, кто 75 лет назад освободил мир от фашизма.

Затем солдаты и офицеры президентского полка прошли парадным строем по соборной площади Кремля. Причем участвовали в нем и конные подразделения почетного караула.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин раскрыл национальную идею России и залог ее успешного будущего. Президент РФ подчеркнул, что смотреть нужно не только в героическое прошлое, но и в будущее.

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