Путин провел смотр Президентского полка в День Победы
Торжественное мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы СССР над фашистской Германией.
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Владимир Путин поручил министру обороны передать благодарность пилотам и организаторам воздушных парадов.
9 мая на Соборной площади Кремля Владимир Путин провел смотр Президентского полка.
Это элитное подразделение, его солдаты принимают участие во всех торжественных и официальных церемониях. Глава государства подчеркнул: в современной российской армии свято чтут память тех, кто 75 лет назад освободил мир от фашизма.
Затем солдаты и офицеры президентского полка прошли парадным строем по соборной площади Кремля. Причем участвовали в нем и конные подразделения почетного караула.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин раскрыл национальную идею России и залог ее успешного будущего. Президент РФ подчеркнул, что смотреть нужно не только в героическое прошлое, но и в будущее.
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