От Владивостока до Калининграда: как Россия отметила 75 лет Победы в ВОВ

Самый масштабный воздушный парад прошел в Хабаровске — в нем приняли участие 30 самолетов и вертолетов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Дня Победы накануне прошел по всей стране. Традиционно первыми отмечать начали жители Дальнего Востока.

Истребители, бомбардировщики, вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации поднялись в небо над Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Благовещенском. Были задействованы около ста летательных аппаратов Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота.

Самый масштабный воздушный парад прошел в Хабаровске — в нем приняли участие 30 самолетов и вертолетов.

Во Владивостоке в честь 75-й годовщины Победы подняли военно-морской флаг на главном корабле Тихоокеанского флота — гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

Во всех городах Дальнего Востока сегодня проходят концерты «фронтовых бригад» — артисты исполняют военные песни специально для ветеранов — во дворах их домов.

В городах Крыма тоже прошли авиапарады. В Севастополе в небо поднялся знаменитый противолодочный самолет-амфибия Бе-12. В Севастопольской бухте в парадной линии выстроились корабли Черноморского флота. Впервые в честь Дня Победы они дадут три артиллерийских выстрела.

Тема:
День Победы
10 мая
Дочь Юлии Началовой спела военную песню и поразила поклонников сходством с мамой
10 мая
Захарова отказалась мириться с заявлением Белого дома о победе над нацизмом
10 мая
«Убийственная война без выстрелов»: Архарова грустно поздравила всех с 9 мая
10 мая
«Утром объявили победа!» — 9 мая 1945 года глазами свидетелей великого дня
10 мая
Солистка «Бурановских бабушек» поздравила ветеранов с Днем Победы
10 мая
Путин заявил о готовности армии обеспечить суверенитет и интересы РФ
10 мая
«Был самым светлым и добрым»: Водянова рассказала о своем героическом дедушке
10 мая
Объединяющий День Победы: Автопробег в Киеве и акции памяти в Берлине
10 мая
Барановская с детьми записала трогательное поздравление на 9 мая
10 мая
В Facebook объяснили удаление снимков со знаменем Победы над Рейхстагом

Читайте также

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
Гадалки не при чем: Юлия Савичева о том, как напророчила свою беременность
9:23
Участниками акции «Бессмертный полк онлайн» стали почти три миллиона человек
9:09
Более 11 миллионов просмотров: новый клип Little Big разорвал YouTube
8:57
Провал Фергюсона, триумф Олейника и сюрприз от Сехудо: как прошел UFC 249?
8:44
Полная сутурация: Волочкова измерила уровень кислорода на пальцах ног
8:37
От Владивостока до Калининграда: как Россия отметила 75 лет Победы в ВОВ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Как за каменной стеной. Какие мужские имена говорят о надежности?
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок