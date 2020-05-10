От Владивостока до Калининграда: как Россия отметила 75 лет Победы в ВОВ

Дня Победы накануне прошел по всей стране. Традиционно первыми отмечать начали жители Дальнего Востока.

Истребители, бомбардировщики, вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации поднялись в небо над Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Благовещенском. Были задействованы около ста летательных аппаратов Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота.

Самый масштабный воздушный парад прошел в Хабаровске — в нем приняли участие 30 самолетов и вертолетов.

Во Владивостоке в честь 75-й годовщины Победы подняли военно-морской флаг на главном корабле Тихоокеанского флота — гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

Во всех городах Дальнего Востока сегодня проходят концерты «фронтовых бригад» — артисты исполняют военные песни специально для ветеранов — во дворах их домов.

В городах Крыма тоже прошли авиапарады. В Севастополе в небо поднялся знаменитый противолодочный самолет-амфибия Бе-12. В Севастопольской бухте в парадной линии выстроились корабли Черноморского флота. Впервые в честь Дня Победы они дадут три артиллерийских выстрела.