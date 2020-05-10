Дед знаменитой модели пошел на фронт в 16 лет и прослужил до 1950 года.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

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День Победы

День Победы для Натальи Водяновой в первую очередь связан с памятью о ее героическом деде Викторе Громове. О нем модель рассказала подписчикам в Instagram по случаю 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны.

Предок Водяновой ушел на фронт добровольцем в 1942 году. На тот момент ему было 16 лет. Он прошел всю войну: сначала радистом на подлодке, затем тральщиком.

«Горел, из 32-х человек экипажа только трое спаслись. 14 часов в октябре пробыл в воде, пока ждали когда их подберут. Освобождал Севастополь, Одессу, Крым, Новороссийск, Малую Землю. Война для дедушки закончилась только в 50-м году, в послевоенные годы он разминировал Черное море», — написала Наталья.

Instagram @natasupernova

Несмотря на тяжелое военное прошлое дедушка для Водяновой сохранился в памяти «самым светлым и добрым человеком». Она не видела его в плохом настроении. По ее словам, ветеран никогда не поддавался унынию и не сердился. В честь него модель назвала среднего сына Виктором. И как считает Наталья, мальчик унаследовал черты характера героического прадеда.

«Вечная память нашему дедуничке! С Днем Победы всех нас и мира над головой и в сердцах!» — закончила пост Водянова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны.

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