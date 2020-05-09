Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
Голливудская актриса опубликовала в Instagram фотографии и награды родственников, столкнувшихся лицом к лицу со страшными событиями.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @millajovovich
Известная американская актриса Милла Йовович поздравила подписчиков с Днем Победы и почтила память героев кровопролитных сражений, которые отдали жизнь за мирное небо над головой.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки своих предков, фотографии их документов и наград, свидетельствующие о неоценимых подвигах своих владельцев.
«В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Моя бабушка Татьяна Попова поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. <…> Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом», — написала знаменитость.
Милла Йовович призналась, что, столкнувшись с трудностями, всегда вспоминает, в какое непростое время жили ее бабушки и дедушки и переосмысляет свое отношение к некоторым вещам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милла Йовович учит детей православным пасхальным традициям.
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