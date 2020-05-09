Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны

Голливудская актриса опубликовала в Instagram фотографии и награды родственников, столкнувшихся лицом к лицу со страшными событиями.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @millajovovich

Тема:
День Победы

Известная американская актриса Милла Йовович поздравила подписчиков с Днем Победы и почтила память героев кровопролитных сражений, которые отдали жизнь за мирное небо над головой.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимки своих предков, фотографии их документов и наград, свидетельствующие о неоценимых подвигах своих владельцев.

Instagram @millajovovich

«В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Моя бабушка Татьяна Попова поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. <…> Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом», — написала знаменитость.

Instagram @millajovovich

Милла Йовович призналась, что, столкнувшись с трудностями, всегда вспоминает, в какое непростое время жили ее бабушки и дедушки и переосмысляет свое отношение к некоторым вещам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милла Йовович учит детей православным пасхальным традициям.

Тема:
День Победы
9 мая
Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
9 мая
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
9 мая
Бывший муж Веры Глаголевой показал редкое фото подросшей внучки
9 мая
«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
9 мая
Прямая трансляция авиашоу из подмосковной Кубинки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая
Принцесса Великобритании отметила неоценимую роль СССР в победе над нацизмом
9 мая
Путин присоединился к участникам виртуального шествия «Бессмертного полка»
9 мая
Жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы
9 мая
День Победы 2020: Как Петербург отпраздновал великий праздник в новом формате
9 мая
Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
Сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии
16:37
«Великовозрастные детины!» — Шпица резко отреагировала на «бескультурщину»
16:28
Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
16:21
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
16:14
Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
15:56
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок