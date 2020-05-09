В ведомстве напомнили о необходимости носить маски для защиты от коронавируса.

В Минздраве рассказали, что может привести к новой волне распространения COVID-19

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения коронавируса и подъему новой волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

В ведомстве напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдении режима самоизоляции. В противном случае по словам Чуланова, потребуется вводить новые, более строгие ограничительные меры.

«При несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивание карантина», — цитирует эксперта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в России зарегистрировано 198 676 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1827 человек, выздоровели 31 916 человек. Проведено более 5,2 миллиона тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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