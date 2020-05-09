Куда смогут сходить россияне на первом этапе снятия ограничений из-за COVID?
В Роспотребнадзоре рассказали, какие организации первыми возобновят свою деятельность.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала порталу стопкоронавирус.рф о планах по постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.
По словам представителя ведомства, сначала возобновят работу небольшие магазины одежды и обуви, в которых будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями, а также салоны красоты, ателье, предприятия по оказанию бытовых услуг и непродовольственные магазины. Кроме того, родителям разрешат на улицах гулять с детьми при соблюдении дистанции.
На втором этапе снятия ограничений уже откроются детские сады, а на третьем, помимо школ и вузов, заработают театры, музеи, бассейны и фитнес-залы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
- 9 мая
- В Петербурге оборудуют дополнительные места для пациентов с коронавирусом
- 9 мая
- «Попахивает лайком»: Ивлеева снялась в огненно-рыжем парике
- 9 мая
- В чем заключается самое опасное свойство COVID-19 — объясняет вирусолог
- 9 мая
- Турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына
- 9 мая
- Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
- 9 мая
- В МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции
- 9 мая
- Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
- 9 мая
- В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
- 9 мая
- Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
Читайте также
38%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?