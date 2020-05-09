В Роспотребнадзоре рассказали, какие организации первыми возобновят свою деятельность.

Куда смогут сходить россияне на первом этапе снятия ограничений из-за COVID?

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Тема:
Эпидемия коронавируса

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала порталу стопкоронавирус.рф о планах по постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

По словам представителя ведомства, сначала возобновят работу небольшие магазины одежды и обуви, в которых будет соблюдаться социальная дистанция между посетителями, а также салоны красоты, ателье, предприятия по оказанию бытовых услуг и непродовольственные магазины. Кроме того, родителям разрешат на улицах гулять с детьми при соблюдении дистанции.

На втором этапе снятия ограничений уже откроются детские сады, а на третьем, помимо школ и вузов, заработают театры, музеи, бассейны и фитнес-залы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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