От Калининграда до Владивостока: как День Победы отпраздновали в регионах России

Торжественные мероприятия были приурочено к 75-летию Великой Победы СССР над фашистской Германией.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Корабли Черноморского флота 9 мая троекратным залпом из своих орудий салютовали юбилею Победы в Севастопольской бухте. В парадную линию выстроились большие десантные корабли, фрегаты, сторожевик, подводная лодка, корабль пограничной службы.

Знамя Победы водрузили на шести вершинах крымских гор. Операцию провели сотрудники аварийно-спасательных отрядов с помощью альпинистского снаряжения — в память о крымских партизанах, которые во время войны, рискуя жизнью, развернули красные флаги на горе Ай-Петри как символ сопротивления фашистам.

В Камышине под Волгоградом из окон многоэтажных домов жители запустили тысячи бумажных самолетиков в память о земляке — легендарном летчике Алексее Маресьеве, который в годы войны был ранен, потерял обе ноги, но снова вернулся в летный строй уже на протезах.

На Мамаевом кургане сегодня показали архивные кадры Сталинградской битвы. Обновленная реставраторами скульптура «Родины-матери» и весь мемориальный комплекс превратился в огромный мультимедийный экран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, каким мы запомним воздушный парад в Москве в честь 75-летия Победы. Несмотря на режим самоизоляции, 9 мая состоялось. Зрелищный пролет российской авиатехники долго еще будет одной из самых обсуждаемых тем.

Тема:
День Победы
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