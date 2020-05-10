С дочери Петросяна через суд требуют крупную сумму

На дочь Евгения Петросяна Викторину подали в суд. Она якобы задолжала бывшему партнеру по бизнесу крупную сумму. Об этом пишет Starhit.

По данным издания, Викторина Петросян решила устроиться на работу риелтором в Москве. Она брала деньги с арендаторов недвижимости, однако собственнику их отчего-то не доносила. Сумма накопилась немаленькая — 337 тысяч рублей.

В итоге на Викторину подали в суд. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране ближайшее заседание перенесли на 20 мая.

«Суть спора в том, что у нее с истцом был договор на право управлять и распоряжаться определенной жилплощадью с правом сдавать ее в аренду. Но средства, полученные от квартирантов, женщина владельцу апартаментов так и не передала», — сообщили в Пресненском районном суде Москвы.

Евгений Петросян не общается с наследницей после развода с Еленой Степаненко. Во время конфликта между супругами из-за раздела имущества Викторина встала на сторону мачехи.

«Евгений Ваганович не общается с дочерью. Потому что он глубоко переживает предательство, а он именно так воспринимает поведение дочери по отношению к нему», — утверждает звездный адвокат Сергей Жорин.

Ни Викторина, ни Евгений Петросян ситуацию с судебным разбирательством не комментируют. Однако вряд ли отец станет помогать наследнице финансово. Теперь у комика свои заботы. Недавно в сети появились слухи, что молодая возлюбленная юмориста Татьяна Брухунова подарили ему сына.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях взаимоотношений Евгения Петросяна и его дочери.