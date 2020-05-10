Заболевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин рассказал о самочувствии
Писатель проходит лечение в одной из московских клиник.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Инфицированный коронавирусом писатель-сатирик Анатолий Трушкин в интервью РИА Новости рассказал о самочувствии. В настоящее время 78-летний юморист проходит лечение в одной из московских клиник.
Анатолий Трушкин отметил, что во время нахождения в стационаре в его состоянии наметились улучшения.
«Я в больнице, вроде вирус подтвердился. Чувствую себя уже получше», — сказал писатель.
Анатолий Трушкин занят исключительно литературной деятельностью с 1981 года. Его сатирические произведения в разные годы вошли в репертуар Михаила Евдокимова, Романа Карцева, Ефима Шифрина, Яна Арлазоров, Клары Новиковой и Владимира Винокура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у известного сатирика Анатолия Трушкина подтвердился коронавирус.
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