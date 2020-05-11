«Пытается очернить Родину»: В Крыму ответили Климкину на слова о праздновании в РФ 9 мая

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал недавнее высказывание бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Накануне он заявил, что Россия «не имеет морального права» отмечать День Победы. По мнению украинского политика, Москва якобы использует праздничный день, чтобы «мобилизовать и раскручивать на новые войны».

«Господин Климкин никто и звать его никак. В период же своего пребывания на высокой должности он всего лишь исполнял роль говорящей куколки, делая лишь то, что говорили ему другие. Родившийся в России, он теперь всеми силами пытается очернить свою настоящую Родину, делая эпатажные заявления в ее адрес», — возмутился Джаралла в интервью ФАН,

По мнению политолога, подобными заявлениями Климкин фактически оскорбляет память своих предков. В то же время сами жители Украины, как заметил эксперт, по-прежнему ежегодно 9 мая идут большими толпами к памятникам героям войны. Это лучший ответ тем, кто предал свою память, свою историю и свою страну, считает Джаралла.

«На протяжении уже довольно долгого времени со стороны Запада происходит своеобразная ревизия памяти. <…> Придается избыточное значение некоторым второстепенным деталям, а факты передергиваются. Цель всего этого — приуменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне», — подчеркнул политолог.

Он убежден, что мнение Климкина о том, что празднование Дня Победы в России провоцирует новые военные конфликты, безосновательно. Ежегодно 9 мая граждане РФ вспоминают тех, кто погиб, защищая Родину от фашистов и чтут их память.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Климкин запретил россиянам отмечать День Победы.