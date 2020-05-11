Разработан калькулятор расчета вероятности смерти от коронавируса

Польские ученые разработали калькулятор, позволяющий рассчитать вероятность смертельного исхода при заражении короавирусом. Алгоритм построен на анализе пола, возраста и данных о хронических болезнях человека. Работа ученых опубликована на сайте Поморского научно-технического парка Гдыня.

Как рассказал главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош, летальный исход COVID-19 напрямую зависит от образа жизни человека, а усугубляют его вероятность такие заболевания как диабет, ожирение, гипертония и их осложнения.

«Эта связь действительно прочная — последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% смертей от COVID-19», — сказал ученый.

В разработке калькулятора принимали участие врачи, в том числе и эпидемиологи. Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19.

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