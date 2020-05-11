По народным поверьям, 12 мая — целительный день, когда нужно читать заговоры от телесных болезней и эпидемий. Православная церковь в этот день чтит память Девяти мучеников Кизических, проповедовавших христианство в III веке и пострадавших за веру.

Девять христиан Феогнид, Руф, Артем, Антипатр, Фавмасий, Феостих, Феодот, Филимон и Магн пришли в бывший в то время языческим город Кизик на территории современной Турции из разных мест и стали обращать в христианство местных жителей. Правители города велели арестовать проповедников. Их подвергли жестоким пыткам и требовали, чтобы они отказались от своей веры. Когда же все они отказались сделать это, всех девятерых обезглавили.

Тела мучеников выкупил один благочестивый житель Кизика и похоронил за городом. А в IV веке, в правление императора Константина Великого, мощи святых были положены в построенном в их честь храме и стали почитаться чудотворными. Сохранились свидетельства об исцелении приложившихся к гробнице жителей города от горячки и дизентерии и других болезней. Люди до сих пор верят, что специальные заговоры, произнесенные в день поминовения святых, прогонят эпидемии.

«Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили, чтобы человек был от земли чист, от воды светел», — так звучит один из них.

Есть также народное поверье, что в целительный день Девяти мучеников Кизических нужно выйти на дорогу в полдень и подставить лицо ветру. После этого все болезни будут обходить стороной в течение года.

Pravoslavie.ru

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