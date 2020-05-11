Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 мая

Погибшие и пострадавшие на 11 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 185 350 человек. Болезнь унесла жизни 283 888 человек. Выздоровели 1 496 049 пациентов.

Ситуация в России

В России по данным Оперативного штаба на 11 мая выявлено в общей сложности 209 966 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 34 363 человека. Зарегистрировано 1 919 летальных случая. На сегодняшний день проведено более 5,2 миллиона тестов.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России. Помимо прочего, будет рассмотрена возможность продления нерабочих дней в стране после майских праздников.

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших после ИВЛ. По словам Дениса Проценко, успешное отлучение от аппаратов отмечено у 13,6% пациентов. Средний возраст пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ — 63,9 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия ограничений в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая. С 12 мая жители города обязуются ходить в магазин, ездить на транспорте и в такси, а также ходить по улице в масках и перчатках, а местные власти в свою очередь — обеспечить продажу средств защиты в вестибюлях станций метро, а также проинформировать граждан о местах реализации масок и перчаток.

Заболевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин рассказал о самочувствии. Писатель проходит лечение в одной из московских клиник.

Кабмин выделил более 81 миллиарда рублей пострадавшему от пандемии бизнесу. Субсидии из резервного фонда правительства получат более 970 тысяч организаций.

В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса. В ведомстве отметили, что решение о повторном переносе Единого госэкзамена еще не принято.

Врач-невролог, рефлексотерапевт, диетолог Марият Мухина назвала мифом появившееся в сети мнение о пользе водки в лечении коронавируса.

Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения коронавируса и подъему новой волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Защитная медицинская маска стала новым трендом в реалиях пандемии коронавируса. Однако далеко не все знают, как правильно носить и утилизировать это средство защиты. О самых распространенных ошибках в использовании масок рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Хороший признак в ситуации с коронавирусом в России заметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что это внушает оптимизм во время пандемии, однако призвал не обольщаться нынешним успехом в борьбе с COVID-19. По его словам, крупные очаги инфекции уже взяты под контроль, а новые не появляются. В России же об улучшении ситуации говорит снижение коэффициента заражения.

Ситуация в мире

Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили и подтвердили в китайском городе Ухань. На протяжении длительного времени там не было новых случаев, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Высокая заразность коронавируса делает заболевание очень опасным, заявил китайский вирусолог Чжун Наньшань. По его словам, COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ.

Чжун Наньшань уверен, что в борьбе с пандемией коронавируса помогут: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция зараженного.

Американский биолог объяснила, почему тесты на COVID-19 могут показывать ошибочные результаты.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,1 миллиона человек. Жертв — уже более 283 тысяч.

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

Власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, время отменять его еще не пришло.

А в Нидерландах есть возможность в полном смысле слова сходить в ресторан — специальный, антикоронавирусный. Уютные стеклянные кабинки на двоих установили на берегу реки.

В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

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