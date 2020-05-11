Путин попросил людей старше 65 лет «еще потерпеть» ограничения из-за коронавируса
Введенные из-за эпидемии СОVID-19 меры также не снимаются с людей, имеющих хронические заболевания.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для людей старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний введенные из-за коронавируса ограничения продолжат действовать, несмотря на отмену режима нерабочих дней. Об этом глава государства сообщил во время обращения к гражданам.
«Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни», — подчеркнул президент.
Владимир Путин добавил, что этим меры остаются, потому что необходимо полностью огородить находящуюся в зоре риска категорию россиян от угрозы вируса, «чтобы эта опасность быстрее прошла».
Ранее президент России заявил, что единый период нерабочих дней, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, завершается с 12 мая для граждан и экономики. Путин подчеркнул, что Россия вышла на одно из первых мест в мире по числу тестирований граждан на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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