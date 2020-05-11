Путин: Россия занимает одно из первых мест в мире по тестированию на коронавирус
Президент подчеркнул, что масштабы тестирований на COVID-19 за последние недели выросли на порядок.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия вышла на одно из первых мест в мире по числу тестирований граждан на коронавирусную инфекцию COVID-19. Заявление он сделал во время очередного обращения к нации 11 мая.
«Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2,5 тысячи в начале марта, сейчас проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире», –сказал глава государства.
Он подчеркнул, что «дело не в цифре». Важно, что теперь удается выявлять бессимптомных носителей коронавируса. Это позволяет предотвратить тяжелые последствия распространения COVID-19.
Ранее глава государства заявил, что единый период нерабочих дней, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, завершается с 12 мая.
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