Президент подчеркнул, что масштабы тестирований на COVID-19 за последние недели выросли на порядок.

Путин: Россия занимает одно из первых мест в мире по тестированию на коронавирус

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия вышла на одно из первых мест в мире по числу тестирований граждан на коронавирусную инфекцию COVID-19. Заявление он сделал во время очередного обращения к нации 11 мая.

«Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2,5 тысячи в начале марта, сейчас проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире», –сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «дело не в цифре». Важно, что теперь удается выявлять бессимптомных носителей коронавируса. Это позволяет предотвратить тяжелые последствия распространения COVID-19.

Ранее глава государства заявил, что единый период нерабочих дней, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, завершается с 12 мая.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 мая
Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
11 мая
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам
11 мая
Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
11 мая
Путин попросил людей старше 65 лет «еще потерпеть» ограничения из-за коронавируса
11 мая
Путин назвал дату окончания единого периода нерабочих дней
11 мая
Разработан калькулятор расчета вероятности смерти от коронавируса
11 мая
Коронавирус может передаваться через слезы — шокирующие выводы ученых
11 мая
Прямая трансляция обращения Владимира Путина к россиянам по ситуации с COVID-19
11 мая
Пакуйте чемоданы! Россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии
11 мая
Губернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом

Читайте также

+20° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

17:41
Актриса МДТ — Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге
17:36
Путин поручил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости
17:31
Максакова подала новый иск к экс-супруге убитого Вороненкова из-за квартиры
17:25
Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
17:19
В Крыму продлили режим самоизоляции
17:10
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам

Сейчас читают

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок