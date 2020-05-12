Врач и телеведущий обратил внимание, что зараза распространяется между людьми беспорядочно и нелогично.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @alexander_myasnikov1

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус демонстрирует странную хаотичность. На это указал известный врач и телеведущий Александр Мясников, передает ФАН.

«Кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остается „чист“, кто-то живет почти изолированно и все равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер», — обратил внимание медик.

Поведение коронавируса в географическом плане также не поддается логике. Страны СНГ он явно щадит, а в США разразился на полную силу. При этом в «штате пенсионеров» Флориде эпидемиологическая ситуация лучше, чем во многих других. Северо-восток Франции болеет COVID-19, а запад и юг — нет. В Западной Германии одна картина, в Восточной — другая.

«Создается впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит „черную метку“, у кого-то „оберег“. Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть. Кто сдает? По какому принципу? Рано или поздно узнаем. Лучше, конечно, рано», — написал медик в соцсетях.

Instagram @alexander_myasnikov1

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 мая
«Я окончательно выздоровел!» — Васильев вышел на улицу после строгой самоизоляции
12 мая
5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в петербургской больнице
12 мая
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса
12 мая
Спрос на медсестер в регионах Северо-Запада России вырос в десятки раз
12 мая
В России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19
12 мая
Загоревшийся в петербургской больнице аппарат ИВЛ, из-за которого погибли пять пациентов, был новым
12 мая
Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
12 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 мая
12 мая
Какие факторы могут «обмануть» тест на коронавирус?
12 мая
Какие маски защищают лучше всего? — мнение специалиста

Читайте также

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
13:27
«Я окончательно выздоровел!» — Васильев вышел на улицу после строгой самоизоляции
13:21
Богомолов снимет фильм по мотивам сериала «Безопасные связи»
13:09
«Мужик сказал — мужик сделал»: Давид Манукян сделал тату с именем Бузовой
13:02
Скончался публицист Константин Крылов
12:53
«Не ожидала от вас такое»: Успенскую затравили за любовь к «Дому-2»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» села на шпагат под водой
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениями в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок