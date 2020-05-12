«Как игра в карты»: доктор Мясников рассказал о странном поведении коронавируса
Врач и телеведущий обратил внимание, что зараза распространяется между людьми беспорядочно и нелогично.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @alexander_myasnikov1
Коронавирус демонстрирует странную хаотичность. На это указал известный врач и телеведущий Александр Мясников, передает ФАН.
«Кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остается „чист“, кто-то живет почти изолированно и все равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер», — обратил внимание медик.
Поведение коронавируса в географическом плане также не поддается логике. Страны СНГ он явно щадит, а в США разразился на полную силу. При этом в «штате пенсионеров» Флориде эпидемиологическая ситуация лучше, чем во многих других. Северо-восток Франции болеет COVID-19, а запад и юг — нет. В Западной Германии одна картина, в Восточной — другая.
«Создается впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит „черную метку“, у кого-то „оберег“. Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть. Кто сдает? По какому принципу? Рано или поздно узнаем. Лучше, конечно, рано», — написал медик в соцсетях.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России за сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом. Проведено более 5,8 миллиона тестов.
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