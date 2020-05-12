Онищенко раскритиковал FT за статью о смертности от коронавируса в России

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал газету Financial Times (FT) за статью о смертности от коронавируса в России.

В публикации говорилось, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2020 года умерло на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Рост составил 2073 человека, а официальное число умерших от коронавируса равняется 629.

«Это просто непрофессиональный хайп», — прокомментировал Онищенко статью FT в разговоре с РИА Новости, также назвав ее мотивированным злорадством.

Он пояснил, что подсчитать смертность можно будет только после окончания эпидемии. До тех пор власти оценивают текущую ситуацию, понимая, что данные по смертности еще будут корректироваться.

«Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания», — добавил политик.

При этом депутат признал, что в России можно изменить правила учета выявленных случаев коронавируса. В частности, считать число обследованных людей, а не сделанных тестов.

«Потому что в течение заболевания одного и того же больного как минимум для того, чтобы его выписать, два раза нужно дать отрицательный тест. Если они в общую кучу идут — это некорректно. Это бухгалтерский отчет, а не эпидемиологический», — пояснил Онищенко.

Как сообщал 5-tv.ru, 11 мая Россия вышла на второе место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. По данным оперштаба, в стране инфицированы более 230 тысяч человек. Скончались из-за COVID-19 чуть более двух тысяч россиян.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112