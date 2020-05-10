В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса
В ведомстве отметили, что решение о повторном переносе Единого госэкзамена еще не принято.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о требованиях к организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях угрозы распространения коронавируса.
По его словам, предполагается рассаживать школьников на большом расстоянии друг от друга. Помимо прочего, учащимся будут проводить термометрию и санитарную обработку рук.
Замглавы ведомства отметил, что в настоящий момент решение о повторном переносе ЕГЭ не принято. Начало экзаменационной кампании запланировано на 8 июня.
«Пока дата ЕГЭ обозначена — 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации. <…> Пока решений о переносе нет», — сказал Дмитрий Глушко.
Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены с 25 мая. Решение о повторном назначении новой даты может быть принято после 12 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники смогут сдать Единый государственный экзамен в России не ранее августа — сентября. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- 8 мая
- Ректор МГИМО объяснил, как будут проходить экзамены у студентов в условиях дистанционного обучения
- 8 мая
- Российские вузы готовы начать учебный год 1 сентября
- 8 мая
- Когда школьники смогут сдать ЕГЭ — рассказал глава Минздрава
- 6 мая
- ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса
- 22 апр
- Минпросвещения запустило телеканал для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ
- 21 апр
- ЕГЭ состоится: в Минпросвещения рассказали о порядке сдачи выпускных экзаменов
- 21 апр
- Будут ли школьники учиться летом 2020 года?
- 17 апр
- Проверочные работы в российских школах перенесли на осень
- 8 апр
- Минпросвещения допускает досрочное завершение учебного года в школах
- 7 апр
- ЕГЭ в 2020 году отменен не будет
Читайте также
27%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?