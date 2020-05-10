В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса

Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о требованиях к организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях угрозы распространения коронавируса.

По его словам, предполагается рассаживать школьников на большом расстоянии друг от друга. Помимо прочего, учащимся будут проводить термометрию и санитарную обработку рук.

Замглавы ведомства отметил, что в настоящий момент решение о повторном переносе ЕГЭ не принято. Начало экзаменационной кампании запланировано на 8 июня.

«Пока дата ЕГЭ обозначена — 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации. <…> Пока решений о переносе нет», — сказал Дмитрий Глушко.

Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены с 25 мая. Решение о повторном назначении новой даты может быть принято после 12 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники смогут сдать Единый государственный экзамен в России не ранее августа — сентября. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.