Общее число инфицированных — 4 425 449.

Более 1,6 миллиона человек вылечились от коронавируса во всем мире

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Более 1,6 миллиона инфицированных коронавирусом в мире людей излечились от опасного заболевания. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммируют данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

Согласно имеющейся информации, 1 657 435 человек излечились от инфекции. Погибли от коронавируса 297 569, общее число инфицированных на данный момент 4 425 449.

Наибольшее количество заболевших в США — 1 385 834 человек. На втором месте Испания — 268 143. Третье место по количеству инфицированных занимает Великобритания — 223 060 человек. Также в пятерку входит Россия и Италия, где заражены более двухсот тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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