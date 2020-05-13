Сирийские беженцы рассказали о борьбе за выживание в лагере Эр-Рукбан

Место, которое международная коалиция создала для помощи пострадавшим сирийцам, после оккупации боевиками оказалось настоящей тюрьмой.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Российские военные направили партию гуманитарной помощи в Сирию. Продуктовые наборы получат, в том числе беженцы из печально известного лагеря Эр-Рукбан. Место, которое международная коалиция создала для помощи пострадавшим сирийцам, на деле оказалось настоящей тюрьмой. Лагерь уже давно оккупирован боевиками, а люди попавшие туда, становятся пленниками. Борьба за выживание в Эр-Рукбане превратилась в прибыльный бизнес.

О цене свободы — корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии. Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Франция и Польша поддержали доклад организации по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году.

Тема:
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