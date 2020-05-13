Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики

Председатель правительства РФ среди направлений, включенных в пакет мер, в первую очередь назвал помощь государства семьям с детьми.

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Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам оценил новый пакет мер поддержки граждан и экономики в кризисных условиях.

«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен», — заявил Михаил Мишустин.

Глава российского кабмина отметил, что в разработке ряда принятых решений принимало участие правительство. Среди направлений, включенных в пакет мер поддержки, Михаил Мишустин в первую очередь назвал помощь государства семьям с детьми.

По его словам, только за прошедшие сутки было подано более двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей россиянам от трех до 16 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам.

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