Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам оценил новый пакет мер поддержки граждан и экономики в кризисных условиях.

«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен», — заявил Михаил Мишустин.

Глава российского кабмина отметил, что в разработке ряда принятых решений принимало участие правительство. Среди направлений, включенных в пакет мер поддержки, Михаил Мишустин в первую очередь назвал помощь государства семьям с детьми.

По его словам, только за прошедшие сутки было подано более двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей россиянам от трех до 16 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам.