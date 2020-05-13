Исполнительница «Экспоната» Алиса Вокс разместила эмоциональный пост в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @alisavox

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс на своей странице в Instagram выложила эмоциональный пост, в котором рассказала подписчикам о причинах ухода из коллектива.

По словам 32-летней исполнительницы «Экспоната», третий месяц под ее публикациями пользователи оставляют одни и те же вопросы, касающиеся прекращения рабочих отношений с Сергеем Шнуровым. Алиса Вокс подчеркнула, что многие комментарии юзеры пишут в нецензурной форме.

«Я, честно говоря, уже пальцы стерла отвечать каждому, и надеюсь, что глас вопиющего в пустыне будет-таки услышан!» — написала Алиса Вокс.

Бывшая солистка «Ленинграда» отметила, что группировка прекратила свое существование еще полгода назад и, если говорить о возвращении, то — попросту некуда. Алиса Вокс напомнила, что Сергей Шнуров подался в политику, а она продолжает заниматься музыкой.

«Наши пути разошлись совсем навсегда!» — резюмировала исполнительница «Экспоната».

Instagram @alisavox

Вокалистка призвала всех адекватных поклонников помочь в информировании «наглухо отбитых танкистов» и отвечать на вопросы за нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «Ленинграда» сняла эпатажный клип с Галыгиным.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
73.58
0.15 79.78
0.34
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

20:01
«Русская Анджелина Джоли»: Виктория Боня похвасталась навыками визажиста
19:47
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с ваучерами за неиспользованные авиабилеты
19:41
«Он молодец!» — Александр Маршал о жизни перенесшего инсульт Николая Носкова
19:36
Сирийские беженцы рассказали о борьбе за выживание в лагере Эр-Рукбан
19:31
Пандемия бьет по авто: «АвтоВАЗ» поднял цены на LADA
19:26
Чиновники из Димитровграда устроили «корпоратив» во время самоизоляции

Сейчас читают

«Искренне тебе благодарен!» — Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
Чешская журналистка решила «прославиться» и посоветовала послу РФ уехать домой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок