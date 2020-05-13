«Разошлись навсегда»: Экс-солистка «Ленинграда» о причинах ухода из группировки
Исполнительница «Экспоната» Алиса Вокс разместила эмоциональный пост в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @alisavox
Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс на своей странице в Instagram выложила эмоциональный пост, в котором рассказала подписчикам о причинах ухода из коллектива.
По словам 32-летней исполнительницы «Экспоната», третий месяц под ее публикациями пользователи оставляют одни и те же вопросы, касающиеся прекращения рабочих отношений с Сергеем Шнуровым. Алиса Вокс подчеркнула, что многие комментарии юзеры пишут в нецензурной форме.
«Я, честно говоря, уже пальцы стерла отвечать каждому, и надеюсь, что глас вопиющего в пустыне будет-таки услышан!» — написала Алиса Вокс.
Бывшая солистка «Ленинграда» отметила, что группировка прекратила свое существование еще полгода назад и, если говорить о возвращении, то — попросту некуда. Алиса Вокс напомнила, что Сергей Шнуров подался в политику, а она продолжает заниматься музыкой.
«Наши пути разошлись совсем навсегда!» — резюмировала исполнительница «Экспоната».
Вокалистка призвала всех адекватных поклонников помочь в информировании «наглухо отбитых танкистов» и отвечать на вопросы за нее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «Ленинграда» сняла эпатажный клип с Галыгиным.
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