Эксперты предупредили о «сексуальных» вымогательствах в сети
Мошенники требуют выкуп за интимные фото и видео, полученные с экрана или камеры гаджетов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Armer, Christophe Gateau, Annette Riedl, Sina Schuldt, CHROMORANGE / Bilderbox
Пандемия коронавируса и режим самоизоляции, введенный во многих странах, открыли для злоумышленников новые способы заработка в сети. Мошенники с помощью кибератак получают с экрана или камеры устройства пользователей интимные фото и видео, после чего требуют выкуп. Многие юзеры готовы отдать кровно заработанные, лишь бы пикантные материалы не стали достоянием общественности, сообщает РИА Новости.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники вполне могут следить за пользователем при помощи камеры. Преступники постоянно совершенствуют свои навыки и стараются использовать современные технические решения для осуществления задуманного. Если владелец устройства не позаботился об установке антивирусного программного обеспечения, то вероятность попасть на крючок весьма велика.
«Человек об этом может даже не догадываться: с помощью вредоносных программ, таких как Blackshades, злоумышленники могут удаленно включать и выключать веб-камеру, делать скриншоты экрана. Главная угроза здесь заключается в том, что приватные фотографии, видео или сообщения могут стать не столь приватными», — отмечают эксперты.
Жертвы преступников получают угрозы о рассылке интимных материалов по списку контактов. Многие пользователи, опасаясь огласки, перечисляют злоумышленникам требуемые суммы. По словам специалистов по кибербезопасности, в настоящее время размер выкупа составляет в среднем от 1 900 до 7 000 долларов.
Эксперты призывают юзеров не поддаваться на уловки шантажистов и игнорировать подобные письма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом.
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