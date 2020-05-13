Захарова заявила о наличии угрозы для дальнейшей судьбы журналистов FT и NYT в России

Вопросы к западным изданиям у МИД РФ возникли после публикации недостоверных статей о смертности от коронавируса в России.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, Щербак Александр; www.globallookpress.com / Nathalie Lieckfeld, Valentin Wolf, MOD Russia, Michael Weber

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дальнейшая судьба журналистов газет Financial Times (FT) и New York Times (NYT) в России будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержение к статьям о смертности от коронавируса нового типа в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

11 мая газета FT сообщила, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. По сведениям издания, в апреле 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге умерло на две тысячи человек больше, чем в среднем за последние пять лет. При этом официальное число умерших от COVID-19 — 629. Свой текст с аналогичным тезисом и доводами в тот же день опубликовала NYT.

«Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — сказала Захарова, комментируя призыв депутатов Госдумы лишить журналистов западных изданий аккредитации в России.

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что ведомство направит в редакции Financial Times и New York Times письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от коронавируса в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что статью FT о смертности от коронавируса в РФ раскритиковал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал публикацию «непрофессиональной», а также мотивированным злом ради хайпа.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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