Захарова заявила о наличии угрозы для дальнейшей судьбы журналистов FT и NYT в России
Вопросы к западным изданиям у МИД РФ возникли после публикации недостоверных статей о смертности от коронавируса в России.
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Дальнейшая судьба журналистов газет Financial Times (FT) и New York Times (NYT) в России будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержение к статьям о смертности от коронавируса нового типа в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
11 мая газета FT сообщила, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. По сведениям издания, в апреле 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге умерло на две тысячи человек больше, чем в среднем за последние пять лет. При этом официальное число умерших от COVID-19 — 629. Свой текст с аналогичным тезисом и доводами в тот же день опубликовала NYT.
«Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — сказала Захарова, комментируя призыв депутатов Госдумы лишить журналистов западных изданий аккредитации в России.
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что ведомство направит в редакции Financial Times и New York Times письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от коронавируса в России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что статью FT о смертности от коронавируса в РФ раскритиковал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он назвал публикацию «непрофессиональной», а также мотивированным злом ради хайпа.
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