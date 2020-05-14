Видео: пилот из Новосибирской области вывел в небе надпись: «А где все?»

Пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации «Клуб Авиа-54» Олег Кобзев вывел в небе самолетом фразу «А где все?». Ранее она стала одним из лозунгов шуточной первомайской акции «Монстрация», которая ежегодно проводится в Новосибирске с 2004 года. Траекторию движения воздушного судна в виде надписи зафиксировал авиационный портал Flightradar.

Авиатор выполнял надпись час с небольшим на высоте от тысячи до полутора тысяч метров над Колыванским районом на северо-востоке региона. Прежде он не делал ничего подобного. В интервью 5-tv.ru Кобзев уточнил, что придуманная его знакомым фраза не имела отношения к «Монстрации». Он выбрал ее из-за лаконичности. Пилот посчитал, что сегодня, в разгар пандемии коронавируса и общей изоляции этот вопрос касается людей как на земле, так и в воздухе, поскольку полеты сокращены.

«Изначально эта идея пришла не мне. Позвонил мой товарищ и спросил, можно ли на самолете сделать такую надпись. Мысль мне понравилась. Мы обдумали, как и где это сделать. Нужно было выбрать место, чтобы не было запретных зон, зон ограничения полета, чтобы надпись была горизонтальная, читабельная. Обсудили, какая должна быть высота букв, какие интервалы между буквами», — поделился летчик.

По словам Кобзева, прошедший полет планировался как пробный. Он хотел написать в небе одну-две буквы и посмотреть, как это выглядит, чтобы на следующий день осуществить задуманное. Но уже в небе, начав фразу, он решил довести ее до конца. И вернулся уже знаменитостью. Авиатор не ожидал, что эта затея привлечет внимание масс. Сразу после приземления его атаковали сообщениями, где интересовались подробностями его полета.

«После своего полета в СМИ я прочитал, что пилот в Австрии написал (в небе — Прим. ред.) по-английски „Оставайтесь дома“. Видел эту надпись. Ну, тоже молодец», — добавил Кобзев.

По основной специальности Олег строитель объектов сотовой связи. Он с детства мечтал стать летчиком, но родители отговорили. Будучи в зрелом возрасте он все же выучился на пилота.

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