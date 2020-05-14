Как ярко сыграть свадьбу онлайн и сэкономить денег?

Введение режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сделало популярными в России онлайн-свадьбы. Как ярко отпраздновать с помощью интернета и сэкономить денег, сообщает «Газета.ру».

ЗАГСы продолжают регистрировать браки

Режим самоизоляции не запрещает органам ЗАГС регистрировать браки. Правда, теперь церемонии обходятся совсем без гостей. Процесс заключения брака проходит в присутствии только сотрудника ЗАГСа и самих молодоженов. Однако брачующиеся находят способы сделать церемонию запоминающейся.

«Некоторые пары ведут прямую трансляцию росписи в социальных сетях или связываются по видеоконференции с близкими и друзьями. Также молодожены соблюдают меры безопасности и приходят в ЗАГС в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму», — цитирует издание пресс-службу московского ЗАГСа.

Примечательно, что большинство не откладывает регистрацию брака, несмотря на пандемию коронавируса. Перенесли регистрацию на более поздний срок всего 30% московских молодоженов.

Рецепт яркой онлайн-свадьбы от ведущего

Ведущий свадеб и праздников Олег Апарин утверждает, что после посещения ЗАГСа можно устроить свадьбу онлайн. Одну из таких он провел сам. Так, его клиенты не стали отменять бронь отеля, в котором планировали провести церемонию.

«Я был вместе с парой (в отеле — Прим. ред.): он, она, я и диджей. На другой стороне Zoom, к которому подключен администратор-модератор и 20 гостей», — сообщил Апарин.

По его словам, свадебную фотосессию молодожены устроили себе в интерьерах гостиницы. Празднование с друзьями и близкими длилось через Zoom порядка двух с половиной часов. В целом, оно получилось душевнее, чем обычные свадьбы.

«Здесь все зависит от того, какие гости. Где-то надо много онлайн-активностей, а где-то людям просто хочется пообщаться между собой, они просто рады, что все собрались вместе, пусть даже онлайн», — рассказал Олег.

Его работа заключалась не столько в развлечении гостей, сколько в модерации свадьбы: объявлении перерывов, конкурсов, тостов и историй про знакомство молодых. Проведению конкурсов онлайн-формат не мешает. Например, друзья и родственники по детской фотографии невесты или жениха угадывали, чей это ребенок. Молодоженам также удалось станцевать свадебный вальс перед ноутбуком. Оригинально решается и вопрос с подарками.

«В один момент ведущий говорит: а теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым. Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками», — утверждает Апарин.

Кроме того, на онлайн-свадьбе можно сэкономить. По словам ведущего, такая церемония будет стоить от 50 до 100 тысяч рублей. Эта сумма почти полностью отбивается подарками: многие переводят деньги онлайн. На традиционные свадьбы молодожены зачастую тратят существенно больше. К тому же, можно сэкономить на свадебном путешествии.

Недостатки онлайн-свадьбы

Коллега ведущего Алексей Хомиченко считает, что цифровой формат не подходит для празднования бракосочетания. Сложность заключается в том, что ведущему приходиться говорить не замолкая, чтобы заполнять эфирное пространство. Есть и другие минусы.

«Нет музыкальных пауз, нет выступающих артистов, а мероприятия, где подключено больше 40 гостей контролировать практически невозможно. Кто-то забывает выключить микрофон, доносится постоянное шипение, лишние звуки, кого-то просто не слышно. Час-полтора люди вообще не понимают, как говорить, чтобы не перебивать других», — предупредил Хомиченко.

Он сказал, что онлайн-формат больше подойдет для душевного юбилея или дня рождения. Для свадьбы интернет стоит рассматривать только в качестве дополнения к обычному мероприятию. Например, видеосвязь можно использовать, чтобы лишний раз не везти пожилую бабушку из дальнего города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о необычной свадьбе в Краснодаре — молодожены подняли сотрудницу ЗАГСа на третий этаж автокраном, чтобы зарегистрировать брак с соблюдением режима самоизоляции.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112