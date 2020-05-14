Глава ведомства сообщил Владимиру Путину, что уже приступил к работе.

Как себя чувствует министр образования РФ Фальков, у которого подтвердили COVID

Фото: www.globallookpress.com / utmn.ru

Министр образования России Валерий Фальков излечился от коронавируса. Об этом глава ведомства сам сообщил Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий. Фальков рассказал президенту РФ, что уже поправился и активно включился в работу на должности.

Также ранее стало известно о выздоровлении министра культуры Ольги Любимовой, у которой подтвердился COVID-19.

Среди представителей власти коронавирус также обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

Позже о положительном тесте на COVID-19 сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о развитии двусторонней пневмонии у Дмитрия Пескова и лечении его жены Татьяны Навки.

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