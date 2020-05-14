Как себя чувствует министр образования РФ Фальков, у которого подтвердили COVID

Министр образования России Валерий Фальков излечился от коронавируса. Об этом глава ведомства сам сообщил Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий. Фальков рассказал президенту РФ, что уже поправился и активно включился в работу на должности.

Также ранее стало известно о выздоровлении министра культуры Ольги Любимовой, у которой подтвердился COVID-19.

Среди представителей власти коронавирус также обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

Позже о положительном тесте на COVID-19 сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о развитии двусторонней пневмонии у Дмитрия Пескова и лечении его жены Татьяны Навки.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112