Сдавать экзамены будут только те школьники, которые собираются поступать в вузы.

Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», — сообщили в Рособрнадзоре.

Уточняется, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы. В Минпросвещения рассчитывают, что экзамены успеют пройти до 1 сентября.

Основной период сдачи ЕГЭ должен был начаться в России с 25 мая. Однако из-за эпидемии коронавируса экзамены отложили на 8 июня. Позже власти решили еще раз перенести ЕГЭ, но новую дату не называли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения РФ приняло решение об отмене ОГЭ — обязательных экзаменов по русскому языку и математике для девятиклассников.

Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса, 14 мая рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В частности, он сообщил сколько предметов будут сдавать школьники.

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Тема:
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