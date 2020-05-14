Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что количество выбранных школьниками предметов для прохождения тестирования останется прежним, его сокращать не планируют.

Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса?

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов разъяснил процедуру сдачи ЕГЭ в 2020 году. По его словам, школьники, планирующие поступить в вуз, будут по-прежнему сдавать экзамен по такому количеству предметов, которое им необходимо для конкурса на ту или иную специальность. Глава ведомства уточнил, что слова его заместителя Дмитрия Глушко о тестировании обучающихся по двум предметам были неверно истолкованы.

«Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — цитирует Кравцова РИА Новости.

В 2020 году Министерство просвещения приняло решение разрешить школьникам, которые не намерены поступать в университеты, не сдавать ЕГЭ. В свою очередь, для тех, кто будет проходить тестирование, должны быть предусмотрены особые условия сдачи экзамена.

Согласно рекомендациям, разработанным Рособрнадзором совместно с Минпросвещения, рассадка школьников в классах должна быть зигзагообразной. Дети должны сидеть на большом расстоянии друг от друга. Предварительно у них будет измерена температура, а также проведена обработка рук антисептическими средствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о переносе сроков сдачи ЕГЭ с 8 июня на более поздний период.

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Тема:
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