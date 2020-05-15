Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая

Погибшие и пострадавшие на 15 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 488 629 человек. Болезнь унесла жизни 303 385 человек. Выздоровели 1 706 369 пациентов.

Ситуация в России

В России к утру 15 мая общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 252 560 человек. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 53 648 заболевших. Зафиксировано 2 314 летальных исходов.

Эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность вновь сконцентрироваться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

России удалось не только избежать итальянского сценария с распространением COVID-19, но и полностью остановить рост числа инфицированных новым типом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Жителей Москвы с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать на иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается на официальном сайте главы города, отбор участников исследования будет проводиться методом случайной выборки. Ежедневно москвичей будут приглашать на сдачу анализов в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

Власти Сахалина планируют с 18 мая приступить ко второму этапу выхода из режима повышенной готовности, введенного в регионе с 31 марта, информирует 15 мая правительство области.

Губернатор Чукотки Роман Копин продлил до 31 мая ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

Россия должна заранее зарегистрировать право интеллектуальной собственности на разработанную отечественную вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, заслушав доклад генерального директора Государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова.

Первый опыт лечения пациентов с коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) показал эффект только у восьми пациентов из 20, при этом у больных в крайне тяжелом состоянии эффекта не было. Об этом сообщается в презентации, опубликованной на сайте агентства.

Следственный комитет РФ организовал досудебную проверку на Уральском приборостроительном заводе, где производились аппараты искусственной вентиляции легких, поставляемых в российские больницы. Такое решение было принято после двух крупных пожаров в больницах Москвы и Петербурга, причиной которых стала неисправность медоборудования.

Роспотребнадзор озвучил ряд кардинальных изменений в работе школ при условии, если ситуация угрозы распространения коронавируса сохранится. Начальник Управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун пояснила, что после снятия ограничительных мер часть этих требований не будет обязательна к применению.

Компания РЖД снова стала продавать билеты на ряд внутрироссийских направлений на летний период за 90 суток до отправления.

Академик РАН Сергей Колесников полагает, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России может пойти по «военному пути». По словам специалиста, при «военном» продвижении вакцины, прививать людей от COVID-19 начнут уже этой осенью или в преддверии зимы.

Роспотребнадзор пошагово расписал действия владельцам кредитов во время пандемии. Ведомство составило специальную памятку совместно с Минфином РФ.

Не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию призвали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, это позволит россиянам легче справиться со сложной финансовой ситуацией.

Ситуация в мире

В США общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 1 457 593 человек. Выздоровели 318 027 инфицированных, скончались 86 912 человек.

Во многих странах мира постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. В Европе возвращаются к работе магазины и рестораны, возобновляются занятия в школах. Во Франции начали пускать на пляжи, и уже можно встречаться с друзьями и родственниками. При условии, что соберется не более десяти человек.

Германия и Австрия готовы открывать границы: уже 15 мая жесткие ограничения, введенные два месяца назад, будут ослаблены. А с 15 июня совместную границу планируют открыть полностью.

Между тем, Европу предупредили о второй волне карантина. Несмотря на снижение числа заболевших, по прогнозам ВОЗ, очередной всплеск эпидемии ожидается уже этой осенью.

В Японии режим ЧС решили продлить до лета. А вот в Китае после долгого карантина у людей появляются возможности для отдыха и общения. В Шанхае даже открыли «Диснейленд». От желающих попасть в страну развлечений нет отбоя. Но в парке действуют новые, очень строгие правила. Обязательны маски, на каждом шагу — антисептики, в любой момент любому гостю могут измерить температуру А главное — запрещено обниматься с Микки-Маусом и другими сказочными персонажами. Знаменитые диснеевские фейерверки тоже отменены, чтобы не создавать толпу.

Власти Черногории с пятницы 15 мая открывают пляжи, кафе и рестораны и разрешают движение транспорта через всю территорию страны, сообщило правительство.

Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест, позволяющий в течение часа определить наличие антител к коронавирусу нового типа. Новинка, получившая название cPass ("сиПасс") в ближайшее время поступит в производство, а затем будет передана в местные больницы. При этом, как отмечают создатели, тесты "в кратчайшие сроки могут быть поставлены в другие страны".

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