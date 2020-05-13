Председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, как подтвержденный COVID-19 у беременной женщины может повлиять на развитие ее ребенка. По словам медика, коронавирус способен вызывать различные осложнения у младенца, причем на любом сроке вынашивания малыша.

«В первом триместре вирус, перенесенный будущей мамой, может повлиять на рост плода, во втором — вызвать замедление развития ребенка, в третьем — стать причиной преждевременных родов, со всеми сопутствующими осложнениями и даже недоношенностью», — цитирует специалиста пресс-служба Роскачества.

По мнению эксперта, дыхательная недостаточность становится причиной тяжелого течения болезни у беременных женщин. Это происходит из-за того, что на поздних сроках живот женщины поджимает легкие и уменьшает их объем.

Буцкая напомнила, что Министерство здравоохранения России призвало государственных клиники организовать надлежащее наблюдение за беременными в период распространения коронавируса. В связи с этим в некоторых областях акушеры-гинекологи проводят осмотр на дому, приносят с собой аппараты КТГ и даже создают чаты в мессенджерах, чтобы следить за состоянием женщин.

Впрочем, несмотря на это, по словам врача, в некоторых регионах данные меры не соблюдаются, государственные медучреждения закрываются и беременным приходится обращаться в частные больницы.

«Сейчас мы занимаемся разработкой системы возврата денег по ОМС в подобных ситуациях», — отметила Буцкая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирусная инфекция COVID-19 способна вызывать тяжелые психические отклонения у детей, рожденных от переболевших матерей.