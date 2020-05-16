Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 4 631 043 человек, летальных случаев — 308 676.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 16 мая

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 16 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 631 043 человек. Болезнь унесла жизни 308 676 человек. Выздоровели 1 761 251 пациент.

Ситуация в России

В России к утру 16 мая общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 263 013 человек. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 58 321 заболевших. Зафиксировано 2 426 летальных исходов.

Дополнительные выплаты медикам должны осуществляться за сам факт работы с инфицированными коронавирусом, а не за отработанные в «красной зоне» часы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи пациентам с COVID-19.

За невыплату надбавок медикам Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела. Процессуальные проверки по фактам невыплаты компенсаций за борьбу с коронавирусом уже начались в ряде регионов. Так, прокуратура Ленобласти проверяет своевременность допвыплат врачам.

Прокуратура Петербурга провела проверку в «Госпитале для ветеранов войн», развернутом на территории «Ленэкспо».

В России вводят в эксплуатацию сразу восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны. Госпитали, оборудованные новейшим оборудованием, будут принимать, в том числе пациентов, зараженных коронавирусом.

Антитела к коронавирусу COVID-19 имеют 20% доноров крови, при этом они не знали, что болели. Такие данные привела глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии петербургской городской больницы № 40 Дмитрий Ильин вылечился от коронавируса после переливания донорской плазмы. По словам врача, COVID-19 достаточно тяжелое заболевание и лечить его следует начинать на ранних стадиях.

Эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность вновь сконцентрироваться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

России удалось не только избежать итальянского сценария с распространением COVID-19, но и полностью остановить рост числа инфицированных новым типом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация в мире

В Катаре ввели штраф в 53 тысячи долларов за отсутствие масок.

В Нью-Йорке грузовики, в которых хранили тела умерших от коронавируса, обеззаразили и собираются использовать снова по прямому назначению — для хранения еды.

Соединенные Штаты будут помогать другим странам в распространении вакцины от нового коронавируса, если те разработают ее раньше, чем американские ученые. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.

Коронавирус все чаще атакует детей и в России. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Специалист также рассказала, как защитить ребенка от инфицирования.

COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет. Китайские ученые выяснили, что через 12 лет после перенесенной атипичной пневмонии в 2002–2003 годах у пациентов диагностировали диабет первого или второго типа.

Европу предупредили о второй волне карантина. Несмотря на снижение числа заболевших, по прогнозам ВОЗ, очередной всплеск эпидемии ожидается уже этой осенью.

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Тема:
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