Одной из больниц в Ульяновской области будет присвоено имя врача, скончавшегося от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства. Рентгенолог Владимир Фиошин, проработавший в Карсунской районной больнице почти полвека, умер около месяца назад в возрасте 67 лет.

На днях медицинское учреждение, оказывающее помощь заразившимся COVID-19, посетил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, чтобы поблагодарить коллектив за самоотверженный труд и наградил медиков медалями и почетными знаками. Медиков он назвал героями.

«В этой борьбе, к моему великому сожалению, мы потеряли врача Владимира Ивановича Фиошина. Чтобы сохранить вечную память об этом герое, мы поддержали инициативу коллектива о присвоении его имени Карсунской районной больнице», — цитирует Морозова его пресс-служба.

Глава региона заверил, что власти продолжат оказывать помощь лечебному учреждению и пообещал выделить деньги на ремонт больницы и благоустройство территории.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, только за прошедшие сутки в Ульяновской области выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 1260 человек, пятеро из них умерли. Благополучно выздоровели уже 276 человек.

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