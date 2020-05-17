Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьеру за игнорирование пандемии
В королевстве с населением 11,5 миллиона человек от COVID-19 скончались более девяти тысяч.
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Фото, видео: YouTube @Terrence Daniels, EPA / OLIVIER HOSLET
Бельгийские медики устроили своеобразный «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес из-за недостаточных, по их мнению, мер правительства по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Вильмес с помощниками приехала в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе, чтобы обсудить с врачами и медперсоналом волнующие их рабочие вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, уточняет РИА Новости.
Однако на кадрах очевидцев видно, что работники больницы устроили гостям из правительства не самый радушный прием — они выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.
В этой акции «протеста» приняли участие около 120 человек. В профсоюзе врачей пояснили, что возмущены навязанной им сверхурочной работой, а также недостаточным финансированием.
По состоянию на 17 мая в Бельгии умерли из-за коронавируса свыше 9 052 человек, выявлено 55 280 случаев заражения на 11,5 миллиона населения. Тесты на коронавирус в королевстве проводятся только при острых симптомах заболевания.
Как передавал 5-tv.ru, число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире достигло 4 577 099 человек. Болезнь унесла жизни 313 944 человек. Выздоровели 1 836 219 пациентов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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