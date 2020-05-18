Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме

Вопрос на политическую тему заставил российского юмориста Сергея Писаренко прекратить видеоинтервью украинскому журналисту Сергею Иванову. Видеоролик их беседы появился на YouTube-канале ISLND TV.

Капитан команды-чемпиона высшей лиги КВН «Уездный город» рассказал, что родился в Магнитогорске. Его родители наполовину украинцы. Они остались в России, и Сергей часто к ним приезжает. Он женат на коренной киевлянке и живет в украинской столице. Там же вместе с другими участниками своей команды КВН юморист участвует в местной развлекательной программе «Дизель шоу».

Помимо биографии Писаренко интервьюер поинтересовался его мнением о борьбе с коронавирусом в России и Незалежной, об отношении русских и украинцев и военном конфликте в Донбассе. Когда же Иванов завел речь о позиции гостя в вопросе присоединения Крыма к РФ, тот отреагировал резко.

«Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», — сказал Писаренко и предложил завершить интервью.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией. Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что процедура референдума прошла с учетом всех норм международного права, и вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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