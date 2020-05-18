Пришло время отчитаться! Когда опасную работу врачей оценят по достоинству?
Руководителям всех региональных Минздравов уже в начале этой недели придется доложить о стимулирующих выплатах для медиков в период пандемии.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
Конкретные суммы надбавок президент назвал еще в апреле. Но «на местах» эти деньги до врачей-либо не дошли, либо очень отличались от озвученных выплат.
Так в некоторых регионах, медперсоналу заплатили копеечную прибавку. А сотрудники скорой вообще не вошли в категорию работающих с больными коронавирусом. Теперь каждый случай невыплаты разбирают в Следственном комитете.
И врачи молчать о наболевшем не стали — за последние дни десятки видеороликов в интернете, и только один вопрос, когда опасную для жизни работу врачей оценят по достоинству, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.
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