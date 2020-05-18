Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России

Премьер-министр РФ в ходе совещания координационного совета особо отметил высокий уровень тестирования на коронавирус.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ряд российских регионов готов к постепенному смягчению карантинных мер. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по коронавирусу.

Премьер отметил, что это возможно в 27субъектах — там, где больше половины специализированных коек для пациентов с COVID-19 остаются свободными. При этом уровень тестирования — стабильно высокий.

«Рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам динамика позитивная. Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой. Мы видим в этом итог той планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин отметил, что дополнительные выплаты получат 114 тысяч работников социальных учреждений, работающих с инфицированными коронавирусом. На это выделят более семи миллиардов рублей.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России вылечились от COVID-19 еще почти три тысячи человек. Общее число выписанных пациентов превысило 70 тысяч.

Впервые с начала мая за сутки в стране зарегистрировано менее девяти тысяч новых случаев заражения. Снижаются цифры в Москве — они вернулись на апрельский уровень. Третий день подряд число новых инфицированных в столице не превышает четырех тысяч человек. В России проведено уже свыше семи миллионов тестов на коронавирус.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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