Гендиректор организации отметил, что для борьбы с распространением коронавируса главное сейчас действовать единым фронтом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер. В онлайн-формате стартовала ассамблея ВОЗ. Генсек организации заявил, что главное сейчас — действовать единым фронтом. Разработать комплексные меры и не забывать о том, что риски все еще очень высоки.

«Этот вирус действенный, быстрый и смертельный. Он работает скрытно, тихо распространяется, пока мы не видим. И взрывается, когда мы к этому не готовы. Необходимо создать сильную комплексную цепочку мер реагирования. И тогда мы добьемся мира, свободного от пандемии», — отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пекин выделит два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом в ходе ассамблеи заявил председатель КНР Си Цзиньпин. А канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в одиночку с последствиями пандемии не справится ни одна страна, и призвала объединить усилия — особенно в разработке вакцины.

Европа тем временем постепенно выходит из карантина. В Италии при строгом соблюдении санитарных норм начали работу рестораны, магазины и парикмахерские. В Латвии возобновляются международные авиаперевозки. Все пассажиры должны быть в масках, без температуры и никаких провожающих.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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