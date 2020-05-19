ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер
Гендиректор организации отметил, что для борьбы с распространением коронавируса главное сейчас действовать единым фронтом.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер. В онлайн-формате стартовала ассамблея ВОЗ. Генсек организации заявил, что главное сейчас — действовать единым фронтом. Разработать комплексные меры и не забывать о том, что риски все еще очень высоки.
«Этот вирус действенный, быстрый и смертельный. Он работает скрытно, тихо распространяется, пока мы не видим. И взрывается, когда мы к этому не готовы. Необходимо создать сильную комплексную цепочку мер реагирования. И тогда мы добьемся мира, свободного от пандемии», — отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Пекин выделит два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом в ходе ассамблеи заявил председатель КНР Си Цзиньпин. А канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в одиночку с последствиями пандемии не справится ни одна страна, и призвала объединить усилия — особенно в разработке вакцины.
Европа тем временем постепенно выходит из карантина. В Италии при строгом соблюдении санитарных норм начали работу рестораны, магазины и парикмахерские. В Латвии возобновляются международные авиаперевозки. Все пассажиры должны быть в масках, без температуры и никаких провожающих.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 19 мая
- Более 108 миллионов китайцев посадили на карантин из-за новой вспышки COVID-19
- 18 мая
- Глава Петербурга рассказал об увеличении числа коек во временном госпитале «Ленэкспо»
- 18 мая
- Путин назвал самолечение и позднее обращение к врачам причинами роста смертей от COVID-19 в Дагестане
- 18 мая
- «Очень тяжелая ситуация»: Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца
- 18 мая
- Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией COVID-19
- 18 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
- 18 мая
- За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
- 18 мая
- Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству
- 18 мая
- Австралия предложила провести расследование причин пандемии COVID-19
- 18 мая
- СКР заявил о нарушения с выплатой медикам в десяти регионах России
Читайте также
93%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?