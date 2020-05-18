Штраф лежачему профессору РУДН за нарушение самоизоляции отнесли к мошенничеству

Прикованной к кровати профессору РУДН Ирине Карабуловой, которая уже год не выходит из дома, выписали штраф за отсутствие на ее телефоне приложения «Социальный мониторинг». Ее сын уверен - это дело рук мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что год назад Ирине провели операцию на позвоночник, которая прошла с осложнениями. Медики повредили женщине легкое из-за чего она получила первую группу инвалидности и оказалась прикована к кровати.

«У меня пять переломов позвоночника, стоял титан в спине, он сломался, надо было удалять, но все боялись, потому что были риски. В итоге я очутилась в коляске с поражением двигательных функций на 90%», — рассказала Ирина.

4 мая у профессора обострился танзиллит. Ей пришлось вызвать на дом врача. А до этого к ней приходили из поликлиники, чтобы сделать тесты на COVID-19. Она подписала документ о соблюдении самоизоляции до 20 мая. Но неожиданно 11 мая ей пришел штраф за то, что она не установила приложение «Социальный мониторинг». Женщина призналась, что ее телефон не поддерживает этот девайс.

«Мне оттуда никто не звонил, не спрашивал, установлено или не установлено, испытываю ли я сложности с этой программой или нет. С депздрава мне звонят каждый день, мониторят, какая температура. Я посчитала, что это вещи взаимозаменяемые. Что раз у меня не установлено приложение, значит другая форма контроля, и когда я получила этот штраф, я была в шоке», — рассказала она.

Ирина Карабулова решила разобраться в ситуации и обратилась на горячую линию городского департамента здравоохранения. Там ей сказали позвонить в Роспотребнадзор. Сначала женщину направили в федеральное отделение, потом столичное, затем в Главконтроль.

«Дозвонилась до Главконтроля, девушка сначала с наездом ответила. Я сказала — знаете, я человек парализованный, поэтому хочу узнать, как это я могла нарушить самоизоляцию. Там возникла почти гоголевская пауза, и потом она говорит — «Звоните в департамент информационных технологий», — рассказывает профессор.

Однако в департаменте никто не отвечал. 12 мая Ирина подала заявление через сайт Госуслуг. Сообщили, что заявление зарегистрировано, ожидать ответа стоит в течение 1-3 суток. Но спустя это время ответа так и не поступило. А обжаловать штраф можно в течение десяти дней после получения. В итоге Ирина обратилась в департамент антикоррупционной политики.

«Здесь есть и халатное отношение, и я в беспомощном состоянии, я инвалид работающий, не иждивенец на шее государства. Я мать-одиночка, сын несовершеннолетний, я сама себя обеспечиваю. Отправила письмо 14 мая, ответа так и не получила», — объясняет Карабулова.

Ирина даже обратилась к заведующему лабораторией машинного интеллекта МФТИ профессору РАН Конастантину Воронцову, который является одним из самых выдающихся специалистов по искусственному интеллекту.

Мужчина рассказал, что он тоже не выходит из дома, а ему уже пришло четыре штрафа.

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