Заложник пандемии: гастролировавший по РФ сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле

Приемный сын Эллы Фицджеральд, джазмен Рэй Браун-младший самоизолировался в съемной квартире в Ярославле. Музыкант гастролировал по России, но тут закрылись границы, и он не успел вернуться домой. Карантин строгого режима он соблюдает с пользой: изучает программы видеомонтажа, впервые сам начал готовить. Но очень скучает по супруге и ее украинским борщам. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский выслушал откровения заложника пандемии. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что клип Hypnodancer группы Little big ворвался в ТОП-5 международного чарта YouTube. Коллектив из Петербурга оказался рядом с такими звездами как Ариана Гранде и Джастин Бибер.