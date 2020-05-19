Заложник пандемии: гастролировавший по РФ сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле
Американский джазовый музыкант, сын легендарной певицы вынужден жить в ярославской квартире, потому что не может выехать из-за ограничений по коронавирусу.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Приемный сын Эллы Фицджеральд, джазмен Рэй Браун-младший самоизолировался в съемной квартире в Ярославле. Музыкант гастролировал по России, но тут закрылись границы, и он не успел вернуться домой. Карантин строгого режима он соблюдает с пользой: изучает программы видеомонтажа, впервые сам начал готовить. Но очень скучает по супруге и ее украинским борщам. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский выслушал откровения заложника пандемии. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что клип Hypnodancer группы Little big ворвался в ТОП-5 международного чарта YouTube. Коллектив из Петербурга оказался рядом с такими звездами как Ариана Гранде и Джастин Бибер.
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