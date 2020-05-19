Россияне подали восемь миллионов заявлений на выплаты на детей через портал Госуслуги
По оценкам правительства, на финансовую помощь от государства в период пандемии коронавируса могут рассчитывать более 23 миллионов детей.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев, 5-tv.ru
Восемь миллионов заявок на выплаты детям до 16 лет поданы через портал Госуслуги. И только 100 тысяч человек лично обратились в МФЦ и Пенсионный фонд. Такие данные представили в Министерстве труда и социального развития. Некоторые семьи, где есть двое детей и один из родителей потерял работу, в течение трех месяцев, могут в сумме получить пособий до ста тысяч рублей. При этом рост числа безработных в мае и июне продолжится, но не будет катастрофическим. В службы занятости либо за пособиями обратились более миллиона 600 тысяч россиян. В правительстве оперативно реагируют на изменения и готовы оказать помощь всем безработным, кто встанет на учет.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что размер пособия на первого ребенка в России будет повышен. Владимир Путин поручил правительству РФ разработать варианты помощи гражданам в условиях борьбы с коронавирусом.
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